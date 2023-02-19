Подмосковье 19 февраля 2023, 22:53 Современная лазерная установка появилась в больнице в Пущине

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Современная лазерная установка экспертного класса появилась в больнице Пущинского научного центра РАН. С ее помощью удаляют доброкачественные образования кожи, лечат гинекологические заболевания, проводят операции в урологии.

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«Мы уже успешно провели более 20 операций больным с мочекаменной болезнью, несколько операций сделали пациентам с опухолью мочевого пузыря. На сегодняшний момент все пациенты выписаны», — рассказал врач урологического отделения больницы Станислав Конеев.

Лазер позволяет проводить операции практически бескровно, с использованием местной анестезии. Также сокращается период реабилитации пациентов.

Как добавил Станислав Конеев, применение установки позволяет за один сеанс избавиться от мочекаменной болезни — лазер дробит камни в пыль.

Всего с начала 2022 года в больницы Московской области поступило почти шесть тысяч единиц нового медоборудования общей стоимостью 11 миллиардов рублей.

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