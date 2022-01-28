Современная котельная обеспечит теплом и горячей водой 18 тысяч жителей Щелкова

Строительство современной котельной идет в Щелково. Ее мощность составит более 25 мегаватт. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ Московской области.

Как рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, горячее водоснабжение получат жители 55 многоквартирных домов и три социальных объекта.

«В четвертом квартале текущего года будет построена котельная в Щелково-4. Теплом и горячим водоснабжением будут обеспечены порядка 18 тысяч жителей. На данный момент объект готов на 45%», — сообщил Велиховский.

Уже завершены работы по устройству монолитного фундамента здания котельной, произведена гидроизоляция боковых поверхностей, сделана фундаментальная монолитная железобетонная плита под основание дымовой трубы. Завершены строительно-монтажные работы по устройству здания, установлены пять котлов и башня металлоконструкций под дымовую трубу.

Продолжается поставка основных металлических конструкций каркаса, устанавливаются армокаркасы фундамента теплотрассы. Проведены наружные сети холодного водоснабжения, наружные сети водоотведения. Начаты монтаж тепловой камеры и сборка узлов теплотрассы.