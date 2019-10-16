Малыши на горках, подростки на тренажерах. Современная игровая площадка появилась в Пущине

В городском округе Пущино после благоустройства полностью преобразилась территория двора домов № 5 и 7 в микрорайоне «Д» — там появилась детская площадка, установленная по программе губернатора Московской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации наукограда.

Качели разных видов, горки, лесенки, канатно-веревочные элементы, даже небольшие альпинистские стенки и комплект уличных тренажеров — комплекс позволяет выбрать развлечение на любой вкус ребенку любого возраста.

У Светланы Семеновой двое детей — дочь 7 лет и сын, которому 1 год и 10 месяцев. И несмотря на разную возрастную категорию, они оба находят себе занятие. «Старшая вообще сама может выходить сюда, без моего присмотра гулять. Это очень удобно. В каждом дворе должны быть такие площадки, я считаю», — поделилась Светлана Семенова.

Источник фото: администрация городского округа Пущино

Местная жительница и мама двоих детей Наталья Ежокина подтвердила, что площадка в этом дворе была просто необходима, так как несколько лет здесь ничего не было, и ребятам негде было гулять. «А сейчас построили многофункциональную площадку, и теперь они гуляют под присмотром — можно даже из окна смотреть и видеть, как дети играют», — заметила Наталья Ежокина.

Сыну Натальи 7 лет, и по ее словам, он будет играть на площадке везде, а дочери 12 лет, она может покачаться на некоторых качелях, но на горку, по словам матери, уже не пойдет. «Очень хорошо, что сделали спортивные элементы. Потому что как раз для этого возраста, когда детям 10 лет и старше, полезно позаниматься на турниках», — рассказала Наталья Ежокина.

Исполняющий обязанности руководителя администрации городского округа Пущино Алексей Воробьев особо подчеркнул, что установленная площадка отвечает всем самым современным требованиям, среди них — безопасные элементы и мягкое покрытие. Он также отметил наличие спортивного уголка для детей старшего и среднего возраста. «Хотелось бы обратиться как раз к этим ребятам — потому что площадка, в основном, рассчитана на детей младших групп — чтобы все относились к ней бережно, сохранили максимально долго, чтобы она послужила на радость нашим малышам», — высказал пожелание и. о. руководителя муниципалитета.

Источник фото: администрация городского округа Пущино

По губернаторской программе в Подмосковье уже установили 162 современные большие детские площадки с травмобезопасным покрытием.

«Стоимость площадки — порядка 6,5 миллиона рублей. Это достаточно затратное мероприятие, для местного бюджета оно практически не под силу», — рассказал о взаимодействии с областным правительством и. о. главы Пущина. Он также добавил, что при софинансировании из бюджета Московской области удалось положить новое асфальтовое покрытие на достаточно большое число тротуаров.

Изменения в пущинском дворе домов № 5 и 7 — результат реализации сразу нескольких областных проектов. Комплексное благоустройство двора проведено по программе «Комфортная городская среда», и ее особенность — включение в проект сразу нескольких видов работ.

«Здесь появились светодиодные светильники, они современные и энергоэффективные. В рамках требования к сдаче площадки установлены две видеокамеры, подключенные к системе „Безопасный регион“», — заключил Алексей Воробьев.