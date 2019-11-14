Мини-скалодром и замок для игр. Современная игровая площадка появилась в озерском парке «Дубки»

В парке культуры и отдыха «Дубки» городского округа Озеры появилась современная детская игровая площадка. Она стала призом от губернатора Московской области за первое место в голосовании за парки Подмосковья на портале «Добродел». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Глава Озер Алла Черкасова напомнила, что за парк «Дубки» на портале «Добродел» жители отдали более 800 голосов. Диплом за победу в номинации «Наш парк» вручил губернатор региона Андрей Воробьев.

«В качестве приза округу подарена детская площадка. Спасибо всем активным гражданам, которые помогают заботиться о местах отдыха, делать их уютными и красивыми», — поблагодарила Алла Черкасова.

Мама двоих детей (9 и 11 лет) Елена Шундева вместе со всеми приняла участие в голосовании за парк «Дубки». И на открытие игрового комплекса она пришла вместе со своими дочками. «Мы активно голосовали на портале „Добродел“ за наш парк „Дубки“. А также все родные и друзья подключились к нему. Мы никогда не остаемся в стороне от жизни округа и принимаем участие в голосовании. И детей, и взрослых можно поздравить с таким результатом», — отметила Елена Шундева.

Детская игровая площадка в тематике «Замок» расположилась на площади около 500 квадратных метров. Дети смогут вдоволь повеселиться и подвигаться, не мешая друг другу. Также там установлены малые архитектурные формы, горки, спортивные и игровые элементы, песочница. Покрытие игрового комплекса — ударопоглощающее.

Источник фото: администрация городского округа Озеры

Молодая мама Юлия Ерофеева рассказала, что с ребенком в «Дубках» бывает часто. «Здесь очень красивая территория, и приятно прогуляться. Заметили, что появилась новая игровая площадка с большими игровыми зонами. В таком игровом городке у детей появляется целая жизнь, ведь здесь совсем не скучно», — поделилась впечатлением Юлия Ерофеева.

Новая площадка — удобная, красивая и функциональная. Все ее элементы выполнены из современных материалов, имеющих необходимые сертификаты. Игровой комплекс рассчитан на детей разного возраста.

Источник фото: администрация городского округа Озеры

«Наши прогулки в парке всегда завершаются на игровой площадке. Радости не было предела, когда увидели в „Дубках“ целый замок с различными игровыми элементами. Площадка просторная, яркая! А для меня важно, что еще и безопасная», — сделала акцент жительница Озер Ирина Иванова.

Появление игрового комплекса сделало парк еще более привлекательным и современным. «Мы гордимся, что в нашем городе есть такое замечательное место притяжения для детей и взрослых, — сказала глава Озер Алла Черкасова. — Парк пользуется популярностью, здесь мы проводим много мероприятий, семейных праздников, концертов, летних вечеров отдыха. Мы все очень хотим, чтобы парк развивался и дальше».

Алла Черкасова добавила, что власти округа рады тому, что парк стал призером: «Это мотивирует, придает сил делать наш округ лучше, современнее».

Парк «Дубки» появился в Озерах в 2016 году по программе «Парки Подмосковья» благодаря поддержке губернатора области. Парк разбили с нуля на территории лесного массива, и он стал прекрасным местом отдыха озерчан. С момента открытия парка масштабных работ по его дальнейшему благоустройству не проводилось, лишь в 2017 году было установлено ограждение.

Основной период благоустройства пришелся на 2018 год. К этому моменту была создана концепция развития парка, ее обсудили с жителями и проанализировали предложения.

В 2018 году была обновлена входная группа. Главный вход в парк стал осуществляться через букву «О» — первую в названии города Озеры. Сцену заменила капитальная постройка с гримерной и помещением для хранения инвентаря. Значительные изменения претерпела территория у «Камня желаний», там появился, в частности, «живой» лабиринт.