Современная детская площадка появилась в селе Починки

В селе Починки на улице Молодежная прошло открытие губернаторской детской площадки. Теперь во дворе у местных ребят есть самые разнообразные аттракционы, горки и балансиры.

Еще недавно из развлечений для детей здесь были только песочница и старые качели. Сейчас каруселей и разнообразных снарядов больше десятка.

«Дети заняты, детям интересно становится. Они не сидят на месте, они постоянно двигаются и не прыгают, где не надо», — поделилась жительница села Починки Екатерина Петухова.

Губернаторская площадка большая — 450 квадратных метров. Кроме того, площадка безопасная. Покрытие здесь установили амортизирующее, оно уберегает детей от травм. Детский игровой городок выполнен в стиле «Эко». Все аттракционы антивандальные, но если что-то сломается, деталь можно будет быстро заменить. Все оснащение площадки произведено в Подмосковье.

«Благодаря программе губернатора мы имеем в селе Починки такую замечательную современную детскую площадку. Вы видите, у нас много детей и они очень довольны, все рады», — отметил глава городского округа Егорьевск Дмитрий Викулов.

Всего в этом году в городском округе Егорьевск по программе губернатора установили шесть современных детских площадок.