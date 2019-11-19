Современная детская площадка появилась в поселке Володарского Ленинского округа

В поселке Володарского Ленинского городского округа между корпусами 1 и 2 дома № 25 по улице Центральной открылась многофункциональная детская площадка. Она построена по многочисленным обращениям местных жителей. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

На открытии нового игрового комплекса малыши, подростки и их родители смогли убедиться в комфорте и безопасности площадки. Ольга Савельева пришла на открытие игрового комплекса с сыном Гришей. «Глядя на это чудо, даже немножечко жалко, что я уже не ребенок. Все такое яркое, красивое. Чтобы попробовать все, что тут есть, наверное, и дня не хватит. Очень здорово!» — поделилась Ольга своими впечатлениями.

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Современный детский игровой комплекс площадью 450 метров установлен по губернаторской программе «Наше Подмосковье» за счет бюджета Московской области. Строительство городка прошло в рекордные сроки — за 1 месяц. За возведением комплекса следил глава муниципалитета Валерий Венцаль.

Депутат Совета депутатов сельского поселения Володарское Лидия Козлова напомнила, что на многочисленных встречах с гражданами тема строительства в поселке современной детской площадки поднималась не раз. «И вот теперь, благодаря губернаторской программе, мечта наших маленьких жителей стала реальностью», — отметила Лидия Козлова.

Источник фото: администрация Ленинского городского округа

Детский игровой комплекс возведен на мягком безопасном резиновом покрытии, окрашенном в яркие цвета. Здесь есть все, что нужно не только для игр, но и для занятий физической культурой: качели и карусели, горки и объемные конструкции для лазания, спортивные тренажеры и игровой комплекс.

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Депутат Совета депутатов сельского поселения Володарское Надежда Стребкова подчеркнула, что на площадке все устроено таким образом, что развлечение по душе найдут не только малыши, но и подростки, и многофункциональность детского городка позволит сделать его настоящим центром притяжения детей.

По программе губернатора «Наше Подмосковье» и муниципальной программе «Формирование современной комфортной городской среды» в 2020 году на территории Ленинского городского округа построят еще две современные игровые площадки — в деревне Мильково и поселке Развилка у дома № 48.

Как заявил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, установка детских игровых площадок по губернаторской программе подходит к завершению. Из запланированных 222 площадок уже возведено 219. Всего с 2013-го по 2019 год в Подмосковье по программе губернатора установлено 1004 детских игровых площадок.

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В 2019 году детские игровые площадки по губернаторской программе устанавливаются по семи тематикам: «транспорт», «космос», «лес», «замок», «эко-город», «море», «спорт». Это большие игровые комплексы по 450 квадратных метров с мягкими безопасными резиновыми покрытиями яркого цвета.

Также в этом году Министерство благоустройства ввело 48 новых элементов на детских площадках. «Мы отказались от устаревших конструкций, которые неинтересны детям», — пояснил министр благоустройства региона Михаил Хайкин. Один их самых популярных элементов, который по итогам общественных обсуждений был выбран самими детьми, — это канатно-веревочный комплекс.