Современная детская площадка открылась в Коломне. Всего до конца года появится 7 игровых комплексов

Новая детская площадка по губернаторской программе открылась в Коломне. Всего до конца года в городе появится семь игровых комплексов. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Современная и яркая детская площадка открылась во дворе домов №№ 38, 39, 40 и 42 по набережной Дмитрия Донского.

Глава Коломенского городского округа Денис Лебедев уточнил, что таких площадок в 2019 году должно было открыться пять, но по решению губернатора Московской области Андрея Воробьева их будет семь. «Для родителей большое подспорье, когда рядом с домом находится такой детский городок», — добавил Денис Лебедев.

Территория развлечений в коломенском микрорайоне Колычево расположилась на площади 400 квадратных метров. Кроме комплекса с горками, здесь есть традиционные качели и популярное у детей «гнездо», «острова» на пружинах и балансир на цепях, спортивные тренажеры и различные веревочные конструкции. Есть здесь уголок и для самых маленьких — «дерево» с развивающими играми.

Источник фото: администрация Коломенского городского округа

Кстати, в этом году впервые в Подмосковье в обсуждении оснащения детских площадок принимали участие сами дети. И, по их мнению, один из самых интересных элементов — канатно-веревочный комплекс. По результатам голосования региональное Министерство благоустройства пересмотрело комплектацию тематических детских площадок и ввело 48 новых объектов. Специалисты отказались от устаревших конструкций, которые ребятам неинтересны.

«Раньше нам приходилось с ребенком ходить на площадку недалеко от трамвайного кольца, а теперь такая красота у нас во дворе, — поделилась радостью местная жительница Елена. — Все сделано безопасным для ребенка, чтобы он не травмировался. Очень нравится мягкое покрытие. А вечером площадка освещается с двух сторон».

Источник фото: администрация Коломенского городского округа

Евгений Давыдов пришел на новую детскую площадку с двухлетним малышом. «Детский городок очень интересный. У нас в лидерах пока горка-труба и качели на цепях. Есть развлечения на любой возраст», — заметил Евгений Давыдов.

В сентябре подобные игровые комплексы были установлены в Сельникове, Пестрикове и Индустрии. Еще одна площадка, расположенная во дворе по улице Леваневского в Коломне, откроется во вторник, 15 октября.

Дополнительными площадками оснастят территории в Первомайском и Колычеве, во дворе домов по улице Астахова и бульваре 800-летия Коломны.