Современная детская больница появится в Красногорске

Флагманскую детскую больницу построят в Красногорске. Строители уже готовят площадку для объекта, а вскоре состоится тожественная церемония закладки. Возведение госпиталя будут четко и регулярно контролировать. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«У нас на этой неделе еще одно важное событие. Строители уже готовят площадку в Красногорске по решению президента. Вы знаете, что мы обратились с просьбой о строительстве современного детского госпиталя», — сказал он на заседании с подмосковным правительством.

По его словам, сейчас строительство находится на начальной стадии. Вскоре состоится торжественная церемония закладки. Весь процесс возведения госпиталя должен находиться под тщательным контролем.

«Задача — построить этот современный госпиталь, несмотря на его масштаб, быстро, качественно. Ну а тем, кто у нас отвечает за здравоохранение, главному врачу Красногорска, — обратить внимание на подготовку кадров для этого очень важного медицинского учреждения», — добавил губернатор.

Воробьев отметил, что этот детский госпиталь должен стать флагманом, для этого есть все необходимое.