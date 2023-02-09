Важное 09 февраля 2023, 14:39 Автовокзал в Лыткарине масштабно обновят к осени 2023 года — Андрей Воробьев Андрей Воробьев: автовокзал в Лыткарине реконструируют к осени

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Автостанцию в Лыткарине реконструируют к сентябрю. Все, что давно устарело, здесь заменят на современную инфраструктуру для пассажиров. Об этом на встрече с жителями рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Также он передал городскому округу пять новых автобусов.

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На автостанции откроют кафе, комфортные места ожидания и не только. На востребованные маршруты в Лыткарине до конца года выйдет 17 современных автобусов.

Проект реконструкции автостанции в Лыткарине

«Мы приехали в Лыткарино сегодня несколько вопросов обсудить. Первое — это модернизация автовокзала. Там будет все, что важно для человека, — и руки помыть, и в туалет сходить, и консультацию получить», — рассказал губернатор.

Масштаб реконструкции

Автовокзал в Лыткарине появился в 2004 году и за время работы пришел в аварийное состояние. В 2021-м его временно закрыли, поэтому около трех тысяч человек ежедневно дожидались своего автобуса на улице.

Благодаря инвестору автостанцию крупно реконструируют. Здесь восстановят кровлю, внутреннюю отделку, фасад и благоустроят территорию.

Губернатор, передав городскому округу пять новых автобусов, сообщил, что весной Лыткарино получит еще 12 автобусов. Это сократит интервалы ожидания.

В прошлом году в Подмосковье около 450 автобусов поставили, в этом — 1,3 тысячи. Автобусы мы делаем в Ликино-Дулеве — это наша территория. Андрей Воробьев

Он добавил, что в Подмосковье большой запрос на обновление подвижного состава и эту работу проводят регулярно.

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