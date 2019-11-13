Совместный труд людей и роботов. Новый корпус завода LG открылся в Рузе

Производственно-складской корпус D завода по изготовлению бытовой электротехники LG начал работу в Рузе. Его открытие позволило создать 110 новых рабочих мест.

Подмосковное Министерство жилищной политики выдало разрешение на ввод в эксплуатацию нового корпуса. Застройщиком выступила корейская компания LG Electronics Rus.

«Полученное разрешение на ввод в эксплуатацию позволило начать работу нового производственно-складского комплекса завода LG. Создано дополнительно 110 рабочих мест», — сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

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На первом этапе корпус будет работать как склад для готовой продукции и сервисный центр. А со временем там планируют производить бытовую технику. Одна из отличительных особенностей предприятия — это роботизация процессов. Здесь задействован труд и людей, и роботов.

Комплекс общей площадью 25,6 тысячи квадратных метров находится на 86 километре по Минскому шоссе. Объем инвестиций в проект составил 1,8 миллиарда рублей.

Проект находится на сопровождении Центра содействия строительству при правительстве Московской области.