Подмосковье 18 апреля 2023, 15:57 Совместная тренировка Росгвардии и МЧС по тушению пожаров прошла в Подмосковье Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области

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Сотрудники Росгвардии вместе с огнеборцами МЧС в Реутове отработали действия при тушении пожара во время тренировки. Очаг возгорания «обнаружили» в одном из кабинетов первого этажа подмосковного ведомства.

«В ходе тренировки была отработана слаженность дежурных служб при срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации, проведена эвакуация личного состава, а также спасение условного пострадавшего», — заявил майор полиции Игорь Ветчинников.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о важности общения с жителями. По его словам, Подмосковье уделяет большое внимание отзывам о работе органов власти, в том числе негативным.

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