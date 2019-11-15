Совместили спорт с заботой о природе. Баскетболисты из Мытищ сортируют мусор на тренировках

Тема экологии очень актуальна сегодня. Раздельный сбор мусора популяризируют разными способами. Один из них — совмещение со спортом. Так, провести тренировку можно с пользой не только для себя и команды, но и для экологии. В Мытищинской спортивной школе олимпийского резерва по баскетболу уже более полугода действует проект «БаскетБотл».

Источник фото: телеканал «360»

Вместо мяча — смятая бутылка, вместо кольца — специальная корзина, напоминающая мусорное ведро. Правила как в баскетболе, только смысл в другом. «БаксетБотл» — это игровой проект по раздельному сбору пластика из-под напитков.

«Я думаю, зачем выкидывать пластик, бутылки просто так, если они могут пойти на какое-то полезное дело», — сказала Ника Платкова, баскетболистка.

Источник фото: телеканал «360»

Только за одну тренировку спортсмены выпивают по литру воды каждый. После остается примерно тридцать пустых бутылок по 0,5 литра.

Вот и придумали игру баскетботл. Так и время можно весело провести, и мусор научиться правильно сортировать.

В Подмосковье первой к проекту полгода назад присоединилась мытищинская спортшкола. Ребята собрали уже больше 15 мешков пластика.

«Я однажды увидел интересные корзины, стал интересоваться, что это, попытался найти информацию. Я увидел, что есть такой проект „БаскетБотл“, который зовет за собой дать вторую жизнь пластику», — объяснил Алексей Годзинский, директор спортивной школы Олимпийского резерва по баскетболу в г. о. Мытищи.

Источник фото: телеканал «360»

Проект придумала первая в мире эколига — Единая лига ВТБ — еще в 2017 году. На аренах российских клубов расположены специальные корзины в форме баскетбольных сеток для сбора пластика. Забросить пару-тройку бутылок можно прямо во время матчей.

Участниками «БаскетБотла» не раз становились и общественные деятели, и звезды шоу-бизнеса. За три года в копилке игроков больше двадцати тонн собранных бутылок.

«В 2017 году мы подключили шесть клубов Единой лиги ВТБ, потом осенью подключились все клубы ВТБ — это девять арен по всей России, то есть мы собираем раздельно пластик, и который используют команды, и которые используют болельщики», — отметил Дмитрий Матеранский, спортивный телекомментатор, автор проекта «БаскетБотл».

Источник фото: телеканал «360»

И самое интересное — собранные бутылки отправляются на переработку, а после все равно остаются в игре. Из таких отходов делают все, что угодно, любую востребованную продукцию и даже экомячи, которыми в дальнейшем играют уже профессиональные баскетболисты. К игре присоединились и другие спортсмены, так что теперь есть не только баскетботл, но и футботл, и даже буллитботл.