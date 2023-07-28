Подмосковье 28 июля 2023, 15:05 Совфед вслед за Госдумой разрешил властям Подмосковья эвакуировать машины Фото: unsplash.com

Читать 360tv в

Совет Федерации одобрил законопроект Мособлдумы, согласно которому органы власти Московской области могут наделить полномочием по эвакуации неправильно припаркованных автомобилей. Решение разгрузит инспекторов ГИБДД.

Ранее инициативу одобрили в трех чтениях депутаты Государственной думы.

Реклама

«Незаконная парковка стала серьезной проблемой для жителей Московской области. От граждан поступает большое количество жалоб», рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов напомнил, что подобные меры уже действуют в Москве и Санкт-Петербурге. Его заместитель Олег Рожнов добавил, что иногда неправильно припаркованные машины загораживают проезд для машин экстренных служб.

Полномочия передадут по соглашению между МВД и правительством Московской области. После рассмотрения Совфедом законопроект направили на подписание президенту Владимиру Путину.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. Сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».