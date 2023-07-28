Подмосковье 28 июля 2023, 14:54 Совфед одобрил инициативу Мособлдумы об увеличении штрафов за нарушения на ж/д путях в Подмосковье Фото: unsplash.com

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Совет Федерации РФ одобрил законопроект Мособлдумы об увеличении штрафов за переход железнодорожных путей в неположенном месте. Для Подмосковья, Москвы, Санкт-Петербурга и Ленобласти он изменился со 100 рублей до 1,5 тысячи. Остальным регионам планку подняли до 500 рублей.

«Цель закона — снижение несчастных случаев на железной дороге. Эта задача решается комплексно вместе с обеспечением безопасной и удобной инфраструктуры», — заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

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«Штрафовать будут только в тех случаях, когда в радиусе километра есть обустроенный переход путей. Это также обоснованно, поскольку человек может пройти это расстояние, потратив лишние 5-10 минут, и избежать риска для своего здоровья и жизни», — добавил зампред регионального парламента Олег Рожнов.

Ранее Госдума России одобрила инициативу в трех чтениях. После рассмотрения в Совете Федерации документ направили на подписание президенту Владимиру Путину.

Губернатор Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. Сейчас в регионе меняют остановочные павильоны.

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