03 января 2023, 22:27
Советы зимним дачникам. Жителям Подмосковья рассказали, что делать на участках в январе
Жителям Подмосковья дали несколько советов, как с пользой провести зимние праздники и чем заняться на даче, если в квартире уже не сидится. О полезных активностях рассказали в пресс-службе Комитета по конкурентной политике Московской области.
К примеру, можно провести зимнюю обрезку сада, очистить участок от снега и стряхнуть его с деревьев, чтобы ветви не сломались после обильных снегопадов. Кстати, такие «снежные» работы являются прекрасной кардионагрузкой.
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В Комитете по конкурентной политике предложили еще несколько способов разнообразить дачный досуг — построить ледяную горку, слепить снеговиков на участке, смастерить кормушки для птиц и повесить их на территории.
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Если вы только собираетесь приобрести участок в Подмосковье, то один из способов покупки земли — это торги. Посредством торгов землю для строительства дома в 2022 году получили более двух тысяч семей.
Выбрать участок можно онлайн — на портале ЕАСУЗ. Всего в регионе доступно более 600 земельных участков для приобретения на торгах, добавили в пресс-службе ведомства.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии искусственного интеллекта в Подмосковье.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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