Жители Щелкова обсудили вопросы благоустройства с главой округа | 360°

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Жители Щелкова обсудили вопросы благоустройства с главой округа

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Глава Щелкова Андрей Булгаков обсудит с жителями округа благоустройство. Их пожелания учтут при преображении территорий. Так, в темной арке появится освещение, а подъезды сделают доступнее для инвалидов.

Жители Щелкова сообщили о темной арке, через которую приходится возвращаться домой по вечерам. Место попросили сделать безопаснее. Андрей Булгаков поручил решить проблему.

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Глава округа также отметил важность благоустройства зон отдыха. Так, во дворах появятся новые лавочки и освещение, а также места для занятий спортом. Кроме того, он осмотрел подъезды и принял все пожелания жителей о ремонте и доступности территория для инвалидов. Жители поблагодарили рабочих и отметили важность их труда.

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«Мы понимаем, что это очень тяжелый и неблагодарный труд и не все проникаются, что за этим лежит колоссальный труд, ежедневный, это не разовая кампания, это колоссальный труд, но этот труд выливается в радость, когда видишь результат», — сказала Нелли Шипилова, жительница Щелкова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о старте подачи отопления в социальные объекты Подмосковья 12 сентября. Тепло пришло в детские сады, школы и больницы региона.

Благоустройство

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