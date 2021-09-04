Совету ветеранов в Лосино-Петровском исполнилось 40 лет

Совет ветеранов в Лосино-Петровском отметил свой 40-летний юбилей. Все эти годы организация защищала права старшего поколения, а также работала с молодежью.

«Я вообще всю жизнь работала руководителем. И поэтому, когда я уже не стала работать. Для меня в общем-то стало чего-то не хватать. Я вообще привыкла работать с людьми, быть в гуще событий», — отметила председатель Совета ветеранов Людмила Жарова.

В честь 40-летия администрация выделила Совету помещение. Его открыл глава городского округа Лосино-Петровский Иван Курданин. Помещение оборудовали всем необходимым, включая оргтехнику и интернет.

«Сохранить те исторические воспоминания о своих корнях, о своих предках, о подвигах своих предков — очень важно. Поэтому в этом помещении как раз можно проводить и уроки исторической памяти и уроки мужества для старшеклассников. Поэтому работа Совета ветеранов для нас очень важна», — подчеркнула заместитель главы администрации г. о. Лосино-Петровский Вера Алексеева.

Раньше Совет ветеранов собирался в библиотеке, соцзащите или в доме культуры. Теперь появилось свое помещение для встреч, общения и работы на благо округа.