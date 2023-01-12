Подмосковье 12 января 2023, 20:14 Советскую площадь в Дмитрове благоустроят в 2023 году

Читать 360tv в

В этом году недалеко от Дмитровского кремля благоустроят Советскую площадь, которая находится в центре Дмитрова. Рабочие обустроят прогулочные и беговые дорожки, а также велотрассы. Памятник Юрию Долгорукому планируется перенести левее от главного входа в сквер.

«В этом году благодаря национальному проекту „Жилье и городская среда“ мы приступаем к масштабной реконструкции главной площади города. Работы проведем с сохранением ее исторического облика», — сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Реклама

На территории обустроят места для отдыха со скамейками и урнами. Также на объекте появятся газоны, новые энергоэффективные светильники и система видеонаблюдения для обеспечения безопасности.

Реклама

Новости Подмосковья можно обсудить в Суперчате 360.