12 января 2023, 20:14
Советскую площадь в Дмитрове благоустроят в 2023 году
В этом году недалеко от Дмитровского кремля благоустроят Советскую площадь, которая находится в центре Дмитрова. Рабочие обустроят прогулочные и беговые дорожки, а также велотрассы. Памятник Юрию Долгорукому планируется перенести левее от главного входа в сквер.
«В этом году благодаря национальному проекту „Жилье и городская среда“ мы приступаем к масштабной реконструкции главной площади города. Работы проведем с сохранением ее исторического облика», — сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
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На территории обустроят места для отдыха со скамейками и урнами. Также на объекте появятся газоны, новые энергоэффективные светильники и система видеонаблюдения для обеспечения безопасности.
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Благоустройство
Дмитров
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