Подмосковье 10 августа 2023, 14:23 Советскую площадь благоустроят в Дмитрове Министерство благоустройства Московской области

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Работы по обновлению Советской площади в Дмитрове выполнили более чем на 50%. Как сообщили в Министерстве благоустройства Московской области, на территории обустроят прогулочные тропинки и велодорожки, а также проведут дополнительное озеленение и установят современное освещение и камеры видеонаблюдения.

По словам главы ведомства Михаила Хайкина, территория является центральным общественным пространством и визитной карточкой города.

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«Нам важно сделать тут современное удобное пространство для отдыха и проведения свободного времени горожан и при этом сохранить ее исторический облик, ведь площадь находится в непосредственной близости от Дмитровского кремля. Надеемся, что благоустройство территории поможет в развитии города как еще одного туристического и культурного центра Подмосковья»,— отметил министр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что к концу года в регионе благоустроят 60 общественных пространств.

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