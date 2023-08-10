10 августа 2023, 14:23
Советскую площадь благоустроят в Дмитрове
Работы по обновлению Советской площади в Дмитрове выполнили более чем на 50%. Как сообщили в Министерстве благоустройства Московской области, на территории обустроят прогулочные тропинки и велодорожки, а также проведут дополнительное озеленение и установят современное освещение и камеры видеонаблюдения.
По словам главы ведомства Михаила Хайкина, территория является центральным общественным пространством и визитной карточкой города.
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«Нам важно сделать тут современное удобное пространство для отдыха и проведения свободного времени горожан и при этом сохранить ее исторический облик, ведь площадь находится в непосредственной близости от Дмитровского кремля. Надеемся, что благоустройство территории поможет в развитии города как еще одного туристического и культурного центра Подмосковья»,— отметил министр.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что к концу года в регионе благоустроят 60 общественных пространств.
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Благоустройство
Дмитров
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