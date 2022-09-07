Советскую и Октябрьскую улицы благоустроят в Зарайске в октябре | 360°

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(обновлено: 07 сентября 2022, 18:16)

Советскую и Октябрьскую улицы благоустроят в Зарайске в октябре

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Благоустройство Советской и Октябрьской улиц в Зарайске завершили на 40%. К октябрю на них заменят дорожное и тротуарное покрытия, организуют зоны отдыха и установят малые архитектурные формы. Об этом сообщили в Минблагоустройства Подмосковья.

Как напомнил глава ведомства Михаил Хайкин, Зарайск уже несколько лет преображается по нацпроекту «Жилье и городская среда».

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«За эти годы город заметно преобразился. Сейчас в активной фазе благоустройство улиц Советская и Октябрьская. На сегодняшний день выполнено порядка 40% запланированных работ», — сообщил он.

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В министерстве добавили, что, кроме покрытия дорог, в городе обновят сквер напротив здания администрации. Там организуют зоны отдыха и преобразят фонтан. Также на Советской площади установят навес с качелями, а вдоль улицы расширят пешеходную зону, установят систему освещения. На Октябрьской появятся новые урны, скамейки и парковочные места.

Сейчас рабочие обустраивают кабельную канализацию и готовят основание под пешеходные дорожки. Полностью улицы обновят в октябре.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил высокий запрос жителей Подмосковья на благоустройство городов. Он особенно выделил важность преображения лесопарков.

Благоустройство

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