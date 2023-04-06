Подмосковье 06 апреля 2023, 17:46 Советские флаги и новая шапка-ушанка пополнили музеи комплексов по переработке отходов в Подмосковье

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Новые экспонаты пополнили музеи КПО «Восток» и Нева» в марте. На конвейерной ленте, среди отходов сортировщики отобрали целую коллекцию флагов советских социалистических республик и совершенно новую шапку-ушанку с сохранившейся этикеткой.

Сотрудники КПО «Восток» нашли пакет с флагами Советского Союза. Государственные символы Азербайджанской, Армянской, Киргизской, Латвийской, Узбекской, Украинской, Эстонской республик были изготовлены в 1988 году. Полотнища из шелка прекрасно сохранились и заняли достойное место в коллекции музея «Культурный слой».

На КПО «Нева» сортировщики заметили шапку-ушанку из натуральной овчины 2008 года выпуска. Своему владельцу головной убор оказался не нужен, поэтому его отправили в контейнер прямо с этикеткой. В комплексе по переработке отходов по достоинству оценили историческую ценность ушанки и отправили ее в музей.

По словам министра ЖКХ Подмосковья Антона Велиховского, музеи КПО может посетить любой желающий. Необходимо будет заранее согласовать дату и время визита с руководством комплексов.

Сегодня экспозиция КПО «Восток» насчитывает почти 500 экспонатов. За 2,5 года в музее побывали две тысячи человек. На КПО «Нева» начали собирать необычные вещи только в прошлом году и пока здесь около 50 экземпляров.

Во время заседания президиума Госсовета губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту страны Владимиру Путину о планах, которые Подмосковье намерено реализовать в ближайшем будущем.