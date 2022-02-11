Советники по воспитанию начали работать в школах Подмосковья

Советники по воспитанию появились уже в восьми школах Подмосковья. Все они находятся в Одинцове. Область стала одним из первых регионов, где тестируют пилотный проект «Патриотическое воспитание граждан РФ».

Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что в школах введут новую должность — советник директора по воспитанию и работе с детскими объединениями.

Уже сейчас такие специалисты появились в восьми школах в Одинцове.

Основная задача — в сопровождении ребенка на его пути взросления, чтобы сформировать уважительное отношение к окружающим Ирина Каклюгина.

Она добавила, что важная цель — привить детям правильные моральные ценности.