11 февраля 2022, 17:55
Советники по воспитанию начали работать в школах Подмосковья
Советники по воспитанию появились уже в восьми школах Подмосковья. Все они находятся в Одинцове. Область стала одним из первых регионов, где тестируют пилотный проект «Патриотическое воспитание граждан РФ».
Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что в школах введут новую должность — советник директора по воспитанию и работе с детскими объединениями.
Уже сейчас такие специалисты появились в восьми школах в Одинцове.
Основная задача — в сопровождении ребенка на его пути взросления, чтобы сформировать уважительное отношение к окружающим
Ирина Каклюгина.
Она добавила, что важная цель — привить детям правильные моральные ценности.