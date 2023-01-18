Подмосковье 18 января 2023, 19:04 Советники по воспитанию появились в 710 школах Подмосковья за год

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В 710 школах Подмосковья в 2022 году была введена ставка советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Об этом сообщила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

Вице-губернатор отметила, что новую должность в школах ввели благодаря федеральному проекту «Патриотическое воспитание граждан в Российской Федерации» президентского проекта «Образование».

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«Советники в школах стали настоящими „старшими друзьями“ детей. С их приходом школьная жизнь стала более интересной и разнообразной, увеличилось количество мероприятий», — рассказала Ирина Каклюгина.

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За прошлый год в мероприятиях, организованных советниками, приняли участие почти миллион детей и более 50 тысяч родителей, добавила вице-губернатор.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье вошло в число лидеров по реализации нацпроектов в 2022 году.

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