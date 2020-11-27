Советник губернатора Подмосковья поможет жителям Чехова и Ступина: там сдадут долгострой и откроют аптеку

Жители городских округов Ступино и Чехов обратились за помощью к советнику губернатора Подмосковья Александру Когану. Он пообщался с населением и взял на контроль проблему обманутых дольщиков и вопрос с открытием новой аптеки в деревне Алфимово.

Долгострой на Чехова, 16

Жители Чехова ждут ключи от своих квартир на улице Чехова, 16, с 2014 года, но дом до сих пор не сдали. У здания есть строительные недоделки, которые необходимо устранить для сдачи в эксплуатацию.

Александр Коган обсудил с жителями проблемы, главные риски и предложил решение. Для того чтобы жители могли вступить в права собственности, документы повторно направят в Росреестр, чтобы убедиться, поставлен ли официально дом на кадастр.

Также до 15 декабря канализацию в доме переведут на постоянную схему пользования. Это позволит собственникам включать воду, которая уже подключена.

До 30 ноября в доме запустят лифты. Если этого не случится в срок, то Александр Коган лично окажет помощь в кратчайшие сроки заказать паспорта на заводе изготовителя.

Все вопросы советник взял на контроль. Он также пообещал обсудить с администрацией вопрос финансирования и устранения всех недоделок.

Аптека в деревне Алфимово

Также Коган пообщался с жителями деревни Алфимово. Более 200 человек подписали просьбу открыть в населенном пункте аптеку, потому что ближайший аптечный пункт находится в 10 километрах.

«Мы не могли оставаться в стороне, когда такое количество людей обращается — сразу приехали сюда посмотреть, в чем вопрос. Сначала вроде бы казался вопрос простой — чтобы поставить оборудование, закупить, найти внебюджетный источник финансирования, собственно, это несложно. Предварительно пока на декабрь поставили открытие аптеки, но в связи с мелочами, которые открылись, возможно, на дней 15-20 будет перенос открытия, может быть, после праздников сразу, но тем не менее к этому придем», — заявил Коган.

Поздравление с Днем матери

Александр Коган успел поздравить активисток Лиги молодых матерей Подмосковья. Он посетил общественную организацию в рамках рабочего визита в городской округ Ступино. Советник пообщался с сотрудниками общественной организации, а также познакомился с работой лиги.

«День матери — прекрасный повод посетить Лигу молодых матерей, — сказал Коган. — Здесь трудятся очень милые, приятные и в то же время активные женщины, которые проводят огромную работу с детьми и их родителями. Количество направлений, которые реализует эта общественная организация, очень обширно. Спасибо им за их труд», — выступил с речью Коган.