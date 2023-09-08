Подмосковье 08 сентября 2023, 22:39 Советник главы Шатуры Степан Любенко проголосовал на выборах в Подмосковье Мартыненко Михаил

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В Шатуре советник главы округа, председатель Ассоциации ветеранов сил специального назначения и подполковник запаса Степан Любенко пришел на выборы. Он призвал каждого жителя муниципалитета и региона исполнить гражданский долг.

«За последние полтора года гуманитарные конвои стали неотъемлемой частью поддержки и помощи мобилизованным военнослужащим нашего городского округа, находящихся в зоне СВО. Мы выполняем важную миссию, помогая тем, кто ценой своего здоровья, а иногда и жизни, защищает нашу страну», — рассказал Любенко.

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Жители Подмосковья смогут проголосовать на выборах с 8 по 10 сентября. Для удобства избирателей впервые в регионе применяется формат дистанционного электронного голосования.

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