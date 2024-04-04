04 апреля 2024, 22:08
Советник главы Минобороны Ильницкий выступил с лекцией в Долгопрудном
Советник министра обороны Российской Федерации, кандидат технических наук, автор публицистических и научных статей Андрей Ильницкий выступил с лекцией в рамках проекта «Актуальные стратегии» в МФТИ в Долгопрудном. Тема выступления — духовно-нравственное воспитание молодежи.
По его словам, курс лекций «Актуальные стратегии» нельзя назвать сугубо геополитическим. США и НАТО пытаются применять против России инструменты ментальной агрессии, а самой легкой мишенью является молодежь.
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«Поэтому необходимо говорить со студентами о духовных, нравственных ценностях России. Об особенностях нашей цивилизации, которую я считаю не Западной или Восточной, а особой, Северной», — рассказал Ильницкий.
Он добавил, что наряду с ведущими российскими экспертами в области международных отношений, социологии, философии планирует пригласить также священнослужителей и православных журналистов.
«Я лично пригласил в проект „Актуальные стратегии“ уже порядка 20 экспертов. Это лучшие отечественные эксперты, мыслители со своим видением картины мира и образа будущего», — пояснил Ильницкий.
С лекциями в МФТИ выступят ученый-историк, обществовед Андрей Фурсов, генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, экономист Михаил Хазин, политологи Дмитрий Куликов и Сергей Караганов, специалист по Ирану Каринэ Геворгян, востоковед и китаист Василия Кашиа, посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник.
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