Подмосковье 04 апреля 2024, 22:08 Советник главы Минобороны Ильницкий выступил с лекцией в Долгопрудном Источник фото: Михаил Раскин

Читать 360tv в

Советник министра обороны Российской Федерации, кандидат технических наук, автор публицистических и научных статей Андрей Ильницкий выступил с лекцией в рамках проекта «Актуальные стратегии» в МФТИ в Долгопрудном. Тема выступления — духовно-нравственное воспитание молодежи.

По его словам, курс лекций «Актуальные стратегии» нельзя назвать сугубо геополитическим. США и НАТО пытаются применять против России инструменты ментальной агрессии, а самой легкой мишенью является молодежь.

Реклама

«Поэтому необходимо говорить со студентами о духовных, нравственных ценностях России. Об особенностях нашей цивилизации, которую я считаю не Западной или Восточной, а особой, Северной», — рассказал Ильницкий.

Он добавил, что наряду с ведущими российскими экспертами в области международных отношений, социологии, философии планирует пригласить также священнослужителей и православных журналистов.

«Я лично пригласил в проект „Актуальные стратегии“ уже порядка 20 экспертов. Это лучшие отечественные эксперты, мыслители со своим видением картины мира и образа будущего», — пояснил Ильницкий.

С лекциями в МФТИ выступят ученый-историк, обществовед Андрей Фурсов, генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, экономист Михаил Хазин, политологи Дмитрий Куликов и Сергей Караганов, специалист по Ирану Каринэ Геворгян, востоковед и китаист Василия Кашиа, посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».