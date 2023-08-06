Подмосковье 06 августа 2023, 05:00 Советник главы ДНР по правам ребенка Федоренко посетила пункт временного содержания в Клину Данила Кирьянов

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Советник главы Донецкой Народной Республики по правам ребенка Элеонора Федоренко посетила пункт временного содержания «Звонкие голоса». Омбудсмен оценила уровень проживания юных жителей ДНР, покинувших опасную зону.

«Дети проживающие в Клину, живут полноценной и размеренной жизнью. Учатся, занимаются спортом, развлекаются и даже влюбляются», — отметила Федоренко.

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Также она встретилась с выпускниками школ, которые планируют поступать в колледжи и вузы Подмосковья, по мнению советника, в клинском ПВР подростки чувствуют себя комфортно. Кроме того, Федоренко выразила благодарность правительству Московской области за помощь во временном размещении детей на территории региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о поддержке одаренных детей. По словам главы региона, школьников, которые показывают высокие результаты, необходимо мотивировать.

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