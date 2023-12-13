13 декабря 2023, 06:00
Советник директора Ступинского техникума прошел повышение квалификации в Омске
Омский педагогический университет подготовил программу повышения квалификации для 191 советников руководителей учреждений в сфере воспитания из разных регионов России. Среди них оказалась и советник директора Ступинского техникума имени Туманова Вера Комарова, сообщили в министерстве образования Московской области.
Обучение продолжалось пять дней. Участники прослушали лекции и прошли мастер-классы от преподавателей ОмГПУ и других экспертов. Спикеры поделились опытом о знании о проектировании воспитательной среды в образовательных организациях.
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«Ступинский техникум выражает искреннюю благодарность ОмГПУ за прекрасную организацию обучения, продуктивное сотрудничество и гостеприимство, которые были особенно важны в условиях морозного Сибирского региона», — добавили в ведомстве.
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Минобразования Подмосковья
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