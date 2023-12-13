Подмосковье 13 декабря 2023, 06:00 Советник директора Ступинского техникума прошел повышение квалификации в Омске Министерство образования МО

Читать 360tv в

Омский педагогический университет подготовил программу повышения квалификации для 191 советников руководителей учреждений в сфере воспитания из разных регионов России. Среди них оказалась и советник директора Ступинского техникума имени Туманова Вера Комарова, сообщили в министерстве образования Московской области.

Обучение продолжалось пять дней. Участники прослушали лекции и прошли мастер-классы от преподавателей ОмГПУ и других экспертов. Спикеры поделились опытом о знании о проектировании воспитательной среды в образовательных организациях.

Реклама

«Ступинский техникум выражает искреннюю благодарность ОмГПУ за прекрасную организацию обучения, продуктивное сотрудничество и гостеприимство, которые были особенно важны в условиях морозного Сибирского региона», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик на территории региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».