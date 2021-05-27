Как стать лучшим в профессии? Совет выпускникам от губернатора Подмосковья

Московская область стала настоящей кузницей кадров для ведущих компаний. Но каждый выпускник должен выбрать для себя свой путь. Если к профессии душа не лежит, то толку не будет. Об этом в беседе с выпускниками в эфире «360» рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что Подмосковье дает выпускникам школ на выбор множество практических занятий.

«Многое зависит от студента. Здесь вопрос в стремлении: чего ты хочешь? Если ты ничего не хочешь, тебя хоть куда записывай на практику, много толку не будет. Мне кажется, те ребята, которые ищут, в чем себя реализовать, даже если ты дружишь с физикой, можешь смело идти в менеджмент и стать там лучшим», — сказал губернатор Подмосковья.

Андрей Воробьев отметил, что главное в учебе — это желание стать лучше, реализовать себя в выбранной профессии.

«Стать успешным ресторатором, или делать тюнинг машины, или просто управлять всем этим. Или написать какую-то региональную платформу следующую, выше Amazon, сделать торговлю еще более удобной и эффективной. <…> Живые мозги, понятно, дают результат», — подчеркнул он.

Колледжи Московской области стали настоящей кузницей кадров для ведущих компаний. Сейчас в Московской области работает 10 брендированных колледжей. Там готовят работников для Hilton, Mercedes, Hino, «Ростелекома», Bosch, Knauf, «Загорского трубного завода», ЦППК, аэропортов Шереметьево и Домодедово.

Источник фото: телеканал «360»

Во время учебы специалисты рассказывают студентам о тонкостях будущей работы и раскрывают секреты. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что спрос среди выпускников школ на обучение в колледжах огромный.

«Это нужно, чтобы дети не учились чему-то абстрактному, а потом приходили и двери „Ростелекома“ или Mercedes были закрыты, а чтобы их там ждали», — подчеркнул он. В ближайшее время власти планируют заключить такие же соглашения с компаниями «Дмитровские овощи» и «Мытищинский машиностроительный завод».

Также в Подмосковье готовят студентов-ветеринаров. Начиная с первого курса они начинают проходить практику на сельскохозяйственных предприятиях, куда после выпуска могут выйти на работу.