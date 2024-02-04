Подмосковье 04 февраля 2024, 13:54 Совет промышленников и предпринимателей состоялся в Подольске Телеканал «360»

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В Подольске впервые состоялся совет промышленников и предпринимателей. Глава городского округа Григорий Артамонов обсудил с бизнесменами вопросы развития.

Встреча прошла на Подольском машиностроительном заводе, где успешно реализуется федеральный проект «Производительность труда». Благодаря оптимизации процессов в инжиниринговом блоке компании удалось достигнуть значительного эффекта на сумму около 270 миллионов рублей.

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«Наша задача — поддержать уже работающие предприятия и помочь в реализации их развитийных планов», — заявил Артамонов, выражая общую позицию администрации.

В совете участвовали около 40 представителей крупного бизнеса Подольска. Особое внимание было уделено новому сервису «100% Подмосковье», направленному на поддержку местных товаров и услуг. Мария Садыкова, руководитель регионального центра инжиниринга Московской области, поделилась подробностями программы, которая предлагает участие в выставках, рекламные услуги и другие меры поддержки для повышения узнаваемости локальных брендов.

По предложению главы муниципалитета, темы следующей встречи определят самими предприниматели.

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