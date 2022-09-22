Совет промышленников и предпринимателей прошел в Подольске | 360°

Подмосковье 22 сентября 2022, 21:51 Поделиться Telegram

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Viber Совет промышленников и предпринимателей прошел в Подольске

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В Подольске собрали руководителей крупнейших предприятий. На встрече обсуждали мобилизацию всех ресурсов, в том числе и промышленных.

Традиционный совет промышленников и предпринимателей прошел на территории АО «Подольсккабель». Гости познакомились с работой завода, а потом перешли к актуальным в нынешних экономических и политических условиях темам. На прошлом Совете предприниматели просили организовать знакомство с представителями крупных ресурсоснабжающих организаций. И в этот раз на встречу пришли руководители МУП «Водоканал» Подольска, Подольского ПО АО «Мособлэнерго», филиала ПАО «Россети Московский регион», АО «Мособлэнерго», АО «Мособлгаз» «Юг».

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«На сегодняшний день бизнес испытывает колоссальные нагрузки в связи со складывающимися обстоятельствами проблем с логистикой, проблем с поставкой комплектующих, оборудования, ну и ряд других вопросов у них есть. Поэтому мы стараемся каждый месяц встречаться и проговаривать определенные вопросы», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Подольск Иван Шляхтин.

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Предприятие «Подольсккабель» является одним из лидеров кабельной промышленности России. Завод выпускает свыше 120 тысяч изделий. Завод активно работает по программе импортозамещения, предлагая на рынке качественные аналоги собственного производства. Производимая продукция используется во всех отраслях промышленности, в том числе для атомных станций, нефтедобывающих предприятий и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

«Мы дополнительно будем наращивать силы по выпуску кабельно-проводниковой продукции для нашего министерства обороны, на заводе представлена военная приемка. Качество неоспоримо высокое. В „Подольсккабель“ всегда отсутствует рекламация. Работы продолжаются и, надеюсь, нас ждет успех», — отметил генеральный директор АО «НП „Подольсккабель“ Михаил Громов.

Встречи совета по вопросам промышленности и предпринимательства продолжатся, их планируют проводить раз в месяц. Прошедшее общение получилось насыщенным и стало поводом наладить работу между разными отраслями бизнеса.

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