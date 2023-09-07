Подмосковье 07 сентября 2023, 09:52 Совет по вопросам решения кадровой проблемы на предприятиях прошел в Подольске Unsplash

Читать 360tv в

Предприниматели и руководители крупных предприятий встретились на выездном совете при администрации Подольска. Они обсудили пути решения кадровой проблемы.

В регионе реализуют несколько проектов с целью привлечь и обучить новые кадры, а также повысить доход предприятий. Среди них — «Профессионалитет», который предусматривает интеграцию колледжей и институтов с предприятиями.

Реклама

«Такая связка на уровне взаимодействия предприятия и образовательной организации считается, в принципе, успешной. Эта связка действительно позволяет на данный момент в рамках „Профессионалитета“ ввести преподавателя от предприятия и действительно скорректировать программу непосредственно под предприятие», — сказал замглавы Минобразования Подмосковья Сергей Куколев.

Другой проект — «Адресная поддержка производительности труда на предприятиях» — основан на внедрении в работу практик бережливого производства, совершенствование управления, логистики и сбыта продукции. Одна из подольских компаний — «Георг-Полимер» — участвует в нем уже третий год. Это позволило увеличить производительность на 60%.

«Я не каждый день бываю на производстве. Каждый раз, когда я туда захожу, вижу что-то новое, что люди сгенерировали для того, чтобы им было проще и легче работать. Это просто фантастика», — поделилась генеральный директор компании Лучеса Набатова.

На встрече также обсудили темы наставничества, трудоустройство подростков и привлечение предприятий к системе целевого обучения.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».