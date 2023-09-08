Подмосковье 08 сентября 2023, 20:00 Совет по правам человека проверил информацию о «вбросе» на одном из участков в Пушкино Юденич: информация о вбросе на одном из участков в Пушкино не подтвердилась РИА «Новости»

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Серьезных нарушений в первый день выборов в Подмосковье не зафиксировали. Об этом сообщила председатель Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич. По ее словам, мониторинговая группа быстро реагировала на все сообщения о нарушениях и быстро проверяла их.

«Поскольку мы внимательно мониторили соцсети, то мы откликались на ту информацию, которая появлялась там. Так появилась информация о том, что на одном из участков в Пушкино произошел вброс. Наши коллеги незамедлительно выехали на участок. Выяснилось, что официальных заявлений не поступало. Но участковая избирательная комиссия решила урну опечатать, дальше голосование продолжилось в штатном режиме», — рассказала Юденич.

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Также в Пушкино произошел еще один инцидент: человек представился журналистом, хотя у него не было аккредитации. Ему отказали работать на участке, и в итоге он позвонил по номеру 112, сообщил сообщил о противоправных действиях.

«Я хочу напомнить, что на участке могут работать только журналисты, которые получили аккредитацию Московской области. Остальные могут заходить на участок только в качестве избирателей», — подчеркнула председатель Совета по правам человека.