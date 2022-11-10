Подмосковье 10 ноября 2022, 18:01 Совет молодых ученых и специалистов провели в Подмосковье

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Первая встреча обновленного состава Совета молодых ученых и специалистов состоялась в Подмосковье. Заседание провели под патронажем регионального Мининвеста.

Ученые встретились на площадке исследовательского центра животноводства имени Эрнста. Обсудив дальнейшую работу, специалисты отправились на экскурсию и побывали в новой лаборатории аквакультуры, где познакомились с ее устройством и обитателями бассейнов. Молодым людям рассказали о результатах исследований геномной архитектуры животных.

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В состав обновленного Совета вошли представители Мининвеста, а также сотрудники ведущих научно-исследовательских учреждений Подмосковья.

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«Молодые ученые и исследователи Подмосковья — это наш золотой фонд. Регион старается оказать им всестороннюю поддержку. В 2022 году ее в тех или иных форматах получили более 50 человек», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В ноябре 15 молодых ученых стали лауреатами премии губернатора Андрея Воробьева в сферах науки, технологий, техники и инноваций. Еще 10 специалистов получили губернаторские премии за коммерциализацию научно-технических результатов. Благодаря программе «Социальная ипотека» 28 ученых стали обладателями собственного жилья.