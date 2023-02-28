28 февраля 2023, 12:08
Совет Федерации посоветовал регионам России ознакомиться с инициативой Подмосковья в благоустройстве
Подмосковье предложило усилить контроль в сфере благоустройства и наделить муниципалитеты правом регулярных рейдов. С такой инициативой выступил министр Артур Гарибян.
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Министр Подмосковья по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян предложил наделить муниципалитеты правом осуществлять постоянный контроль в сфере благоустройства. Это позволит сократить количество нарушений, допускаемых физическими лицами.
Сейчас инспектор не может без проведения проверки привлечь к ответственности, например, водителя, который припарковался на газоне. Эти и многие другие нарушения могли бы отрабатываться более оперативно, если бы органы местного самоуправления имели законную возможность постоянных рейдов. В этом и состоит суть инициативы.
Совет Федерации рекомендовал субъектам России ознакомиться с предложением Артура Гарибяна.
В этом году в регионе планируют благоустроить около 450 объектов. Об этом доложили губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву на заседании правительства.
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