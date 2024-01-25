Подмосковье 25 января 2024, 11:04 Совет директоров предприятий в Воскресенске наметил планы работы на 2024 год Телеканал «360»

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Первый в 2024 году Совет директоров предприятий и организаций прошел во Дворце культуры «Юбилейный» в Воскресенске. Руководители предприятий крупного и среднего бизнеса обсудили планы по взаимодействию.

Одной из тем встречи стала организация экскурсий на производства.

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«На текущий год у нас запланировано четыре экскурсии. Первая из них в феврале — завод детского питания в Фаустово. Дата согласовывается, предварительно — 15 февраля. По остальным экскурсиям ждем приглашения от вас», — рассказал президент Воскресенской торгово-промышленной палаты Александр Полещук.

Среди других важных вопросов — профилактические осмотры и диспансеризация сотрудников производств.

«Вы слышали заявление первого заместителя председателя правительства Российской Федерации о том, что теперь диспансеризация работающего населения ложится на плечи работодателей. По закону для диспансеризации вы должны предоставить два дня», — напомнил главный врач Воскресенской областной больницы Юрий Рахман.

Ранняя диагностика помогает своевременно начать лечение и избежать серьезных осложнений.

«Казалось бы, что выгода для вас неизвестна, но снижается временная нетрудоспособность ваших работников. В результате они не берут лист по нетрудоспособности, работают», — отметила заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Наталья Муравьева.

Юрий Райхман предложил составить график прохождения диспансеризации среди сотрудников предприятий и планомерно проводить обследования в течение года в поликлиниках Воскресенска. Сегодня пройдти обследование можно независимо от места проживания в Белоозерской больнице, в поликлинике № 4 Москворецкого микрорайона и в «Центре здоровья». Воскресенская областная больница может организовать также выездную диспансеризацию, если число обследуемых более 50 человек.

Участие в заседании принял и глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин. Он обратился к руководителям предприятий с просьбой заранее спланировать работы по благоустройству в весенне-летний период.

«Мы стараемся решать многие вопросы, но без вашей помощи мы их не решим. Это все должно быть завязано в единое целое. К весне будете готовиться, ничто не мешает подкрасить, подмазать, посадить цветочки, и общее настроение будет у всех намного лучше», — сказал глава.

Успешное взаимодействие на благо Воскресенска — одна из главных задач, которую ставит перед собой совет директоров, и администрация округа готова оказывать в этом вопросе полное содействие.

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