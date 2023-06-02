Подмосковье 02 июня 2023, 18:14 Совет депутатов выбрал нового главу Сергиева Посада Пресс-служба Сергиево-Посадского городского округа

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Главой Сергиева Посада стал Дмитрий Акулов. Его избрали на заседании Совета депутатов городского округа.

«Каждый на своей должности, в моем понимании, должен не просто чувствовать ответственность и выполнять свою работу от, а до я, но и искренне любить свой округ. А это значит — слышать жителей, опираться на мнение активистов, неравнодушных людей. Нам нельзя вариться в собственном соку», — заявил Акулов.

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Акулов родился в Сергиевом Посаде, окончил школу № 19, получил высшее образование в филиале Московского государственного индустриального университета по специальности «Менеджмент». Теперь он живет в округе и растит с супругой двоих детей.

С 2016 года он занимал должность замглавы администрации.

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