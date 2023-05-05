Подмосковье 05 мая 2023, 15:00 Совещания по подготовке к предстоящей зиме проведут в 14 округах Подмосковья в мае Министерство ЖКХ МО

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В мае в 14 городских округах Московской области пройдут совещания по подготовке к предстоящей зиме. Об этом сообщили в министерстве ЖКХ региона.

Во время мероприятий администрации и министерства подведут итоги предыдущего сезона и поставят задачи на ближайшее время.

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Основная часть совещаний запланирована на 16 мая. Мероприятия пройдут в таких округах, как Дмитров, Мытищи, Щелково, Богородский, Орехово-Зуевский, Раменский, Люберцах, Чехов и Коломна.

В прошлом году в Подмосковье провели 96 межмуниципальных кустовых совещаний.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в этом году на модернизацию системы ЖКХ региона направят 320 миллиардов рублей.

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