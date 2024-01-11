Подмосковье 11 января 2024, 18:56 Совещание штаба по оперативному решению вопросов отопления прошло в Лобне Пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Глава Лобни Игорь Демешко провел оперативное совещание штаба, который занимается решением проблем с отоплением. О работе, которая ведется в городском округе, рассказали управляющие компании

Совещание штаба по оперативному решению вопросов отопления прошло в Лобне. Возглавил встречу глава городского округа Игорь Демешко. Как отметили на заседании, сейчас главная цель, поставленная перед профильными службами — оперативно устранять неполадки в многоквартирных домах и на социальных объектах.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Управляющие компании городского округа во время совещания доложили о наличии готовых бригад, которые оперативно реагируют на обращения жителей.

Так, в 14:00 поступило сообщение о прорыве трубы на улице Жирохова. В 14:20 ремонтная бригада уже была на месте. Повреждение стояка отопления лестничного марша обнаружилось на 13 этаже. К ремонту приступили немедленно.

«Все коммунальные структуры города работают, как единое целое, чтобы до наступления новой волны холодов устранить неполадки и не допустить новых. Котельные округа функционируют в штатном режиме, выдавая нормативные параметры теплоносителя на выходе. Сегодня лично проверил работу котельных, которые обслуживают дома в Южном и Катюшках», — рассказал Игорь Демешко.

Муниципальные ресурсоснабжающие организации Лобни на заседании штаба выразили готовность усилить управляющие компании, если понадобится помощь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал сообщать ему о проблемах с отоплением в округах Подмосковья.

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