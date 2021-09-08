Совещание с участием областного Избиркома прошло в Королеве перед выборами

7 сентября в Королеве прошло совещание по приближающимся трехдневным выборам. Перед собравшимися работниками участковых избирательных комиссий выступили представители областного Избиркома. Они убедились, правильно ли там поняли цели и задачи: в первую очередь — обеспечить честность и прозрачность выборов.

Это можно сделать, следуя существующим инструкциям — не тем, которые возникают в соцсетях непонятно откуда и выдаются за настоящие. Накануне встречи СМИ опубликовали записанное на диктофон якобы в Королеве совещание, на котором обсуждали, как правильно фальсифицировать выборы. Сложно сказать, где фальсификации в самой записи, а где она нарезана из реальных фраз, выдернутых из контекста и перевернутых с ног на голову. Важно, чтобы сотрудники избиркомов продолжали работать безупречно.

«Отрицать бессмысленно. Действительно, такое повышенное внимание вызвано публикациями в СМИ негативными. И мы, конечно, как вышестоящая избирательная комиссия, делаем все, чтобы ТИК и УИК соблюдали все положенные процедуры, проводили выборы гласно, и чтобы претензий к выборам в Королеве никто не имел», — подчеркнул секретарь Избирательной комиссии Московской области Игорь Кудрявин.

Представители подмосковного избиркома не только напомнили о правилах, но и привезли коллегам из Королева списки избирателей. Те самые, о которых говорили в пресловутой аудиозаписи. В ней неизвестный женский голос якобы давал указание — менять список ближе к вечеру.

В Координационном совете по общественному контролю за голосованием при Общественной палате России уже заявили, что разберутся: провокация ли это, монтаж или дело действительно идет о незаконной попытке повлиять на результат выборов. Но ответ на самый главный вопрос собравшиеся в Королеве получили четкий — список избирателей участковой избирательной комиссии не подлежит замене.

Единственный случай когда это возможно — если список уничтожен или утерян безвозвратно. Тогда участковая избирательная комиссия обращается в вышестоящую комиссию, где изготавливают замену. Однако в таком документе должно быть отдельно указано — это второй подобный список. Более того, его должны одобрить правоохранительные органы, которые установят, при каких обстоятельствах пропал старый документ.

При этом участковая комиссия обязана перенести все записи из старого в новый список избирателей. Проверить это можно легко — все это время в опечатанном сейфе хранится электронная версия списка избирателей. На диске, который невозможно переписать. Если что-то не сойдется, ответственность ляжет на участковую комиссию — вплоть до уголовного преследования.