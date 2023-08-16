Подмосковье 16 августа 2023, 23:50 Совещание по работе муниципального земельного контроля прошло в Подольске пресс-служба Подольского г.о.

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В Подольске состоялось совещание на тему расчета налога по повышенной ставке в ходе муниципального земельного контроля с участием представителей регионального УФНС и Министерства имущественных отношений. По словам главы ведомства Натальи Адигамовой, увеличение сборов грозит владельцами участков за нецелевое использование территории.

«Работу в этом направлении мы проводим совместно с налоговой службой. Схема проста: земельные инспекторы Подмосковья регулярно выявляют нарушения по нецелевому использованию земли, материалы по ним направляют в налоговую, которая и делает перерасчет налоговой ставки», — отметила министр.

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Также она добавила, что сегодня в Подмосковье по заданию ФНС проверили 164 тысячи земельных участков, по 97,6 тысячам проведут перерасчет государственных сборов.

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