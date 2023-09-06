06 сентября 2023, 14:00
Совещание по итогам подготовки к осенне-зимнему периоду провели в Мытищах
Совещание по итогам подготовки к осенне-зимнему периоду провели в Мытищах. В нем приняли участие представители Пушкино, Королева, Сергиева Посада и Мытищ.
Встречу провел советник министра энергетики Московской области Владимир Мельник. По его словам, средний процент готовности ресурсоснабжающих организаций в Мытищах составляет почти 95%. Из них на 100% подготовили котельные, тепловые сети и центральные тепловые пункты. По остальному необходимо провести дополнительную работу, чтобы пуск тепла в дома прошел без нареканий.
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Все необходимые работы для завершения подготовки к осенне-зимнему периоду должны быть выполнены до 15 сентября.
Посмотреть график включения отопления можно на карте коммунальных услуг многоквартирных домов. По вопросам пуска тепла также можно обратиться по телефону горячей линии: 8 (499) 455-54-15.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о планах по ремонту теплосетей в Подмосковье.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
ЖКХ
Мытищи
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