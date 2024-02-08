08 февраля 2024, 17:18
Совещание по использованию дронов при патрулировании лесного фонда прошло в Ногинске
Автоматизировать патрулирование лесничеств с помощью дронов планируют в Подмосковье. Этот вопрос обсудили на совещании в Ногинске с заместителем председателя правительства Московской области — министром сельского хозяйства и продовольствия Владиславом Мурашовым.
Новую систему в Подмосковье внедрят в апреле. Она поможет отслеживать движение инспекторов по заранее утвержденному маршруту. Таким образом будет видна реальная картина выполненной работы за разные периоды.
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Сейчас на патрулирование у лесников уходит достаточно много времени. На одного инспектора по нормативам приходится не менее 48 обходов в год.
«Понятно, что сейчас очень активно развиваются дроны. <…> Со временем мы будем использовать дроны для обследования территории и снимем часть нагрузки с лесников», — сказал Владислав Мурашов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.
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Богородский
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