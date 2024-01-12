Подмосковье 12 января 2024, 13:49 Совещание по энергетической безопасности прошло со службами ЖКХ в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Первый заместитель главы администрации городского округа Мытищи Олег Сотник провел совещание по энергетической безопасности. В нем участвовали специалисты служб, руководители управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций.

Работникам служб ЖКХ на встрече рассказали о том, что сейчас главная цель — правильно эксплуатировать теплосети.

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«Любой сбой в нашей работе может привести к тяжелым последствиям. Мы должны четко понимать меру своей ответственности, обеспечивать наших жителей коммунальными ресурсами в любых погодных условиях и быть готовыми к внештатным ситуациям», — отметил первый заместитель главы администрации городского округа Мытищи Олег Сотник.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что дома в Климовске отремонтируют с бесплатной заменой батарей после коммунальной аварии. В первую очередь займутся подвалами и всеми инженерными сетями.

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