Совещание о трендах развития юриспруденции провели в МГОУ

В преддверии 90-летия Московского государственного областного университета состоялся научный симпозиум «Юридическая наука онлайн и офлайн: новые тренды развития». Его провели 27 мая.

Представители федеральных и региональных научно-исследовательских структур обсудили актуальные проблемы отечественной и глобальной юриспруденции.

Заведующий кафедрой конституционного и муниципального права Московского государственного университета имени Ломоносова Сурен Авакьян поздравил коллектив МГОУ с юбилеем.

Он отметил славные традиции и современные достижения вуза. Сурен Адибекович высоко оценил опыт сотрудничества Подмосковья с Московским государственным университетом, рассказав о направлениях взаимодействия МГУ с профильными научными центрами вуза.

Ректор университета Елена Певцова отметила, что МГОУ, опираясь на глубокие педагогические традиции, осуществляет координацию правового и научно-методического обеспечения воспитательной работы в сфере высшего, в том числе высшего юридического образования.

Как отметила Елена Александровна, развивая науку и образование, важно не забывать о воспитании новых поколений юристов на основе высоких нравственных ценностей и принципов, сформированных российской наукой и культурой.

По мнению заведующего кафедрой государственного и административного права Самарского национального исследовательского университета имени Королева Виктора Полянского, решение прикладных задач в юридической науке неразрывно связано с геополитическим положением России в мире, а также с защитой ее суверенитета и национальных интересов.

Вадим Балытников, директор Центра исследований проблем территориального управления и самоуправления МГОУ, рассказал об опасности тоталитарных подходов в решении глобальных проблем.

По словам главного научного сотрудника центра Александра Черткова, для формирования практических навыков и живого общения участников научных мероприятий необходимо соблюдать баланс онлайн- и офлайн-форматов в юридической науке и образовании.