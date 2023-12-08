Подмосковье 08 декабря 2023, 15:16 Совещание на тему уборки улиц прошло в Подмосковье ГУСТ МО

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Главы городских округов Подмосковья посетили еженедельный штаб по содержанию территорий с руководителем ГУСТ Светланой Аиповой. На встрече обсудили итоги уборки после снегопада и динамику устранения нарушений работы систем освещения.

По словам Светланы Аиповой, сейчас территории Подмосковья убраны на 70%.

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«Некоторым городским округам стоит пересмотреть подход и усилить работу, в их числе: Ленинский — 12%, Черноголовка — 19%, Фрязино — 26%, Краснознаменск — 28%, Сергиево-Посадский — 29%, Павловский Посад — 33%, Воскресенск — 36%, Жуковский — 44%, Шаховская — 44%, Подольск — 48%», — сказала она.

Несмотря на снежную погоду, инспекторы держат на контроле устранение нарушение в работе систем освещения. На этой неделе коммунальщики отремонтировали 650 светильников.

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