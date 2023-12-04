Подмосковье 04 декабря 2023, 10:55 Совершившей серию краж преступной группировке вынесли приговор в Подмосковье Главное управление региональной безопасности Московской области

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Преступной группировке, совершившей серию краж в многоквартирных домах, вынесли приговор в городском суде в Видном. Пятерых подозреваемых признали виновными в хищении имущества и нанесении ущерба объектам жизнеобеспечения. Их приговорили к лишению свободны на срок от 4,5 до 9,5 года.

Как рассказали в Главном управлении региональной безопасности Подмосковья, с сентября по ноябрь 2022 года злоумышленники совершали кражи в многоквартирных домах в Ленинском округе. Это попало на камеры системы «Безопасный регион».

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Мужчины проникали в помещения индивидуальных тепловых пунктов, похищали дренажные насосы и сантехническое оборудование, из-за чего коммунальные объекты выходили из строя. Похищенное имущество продавали, а вырученные деньги распределяли между всеми участниками группировки. Сумма причиненного ущерба превысила девять миллионов рублей.

Виновные будут отбывать наказание в колониях общего и строгого режимов.

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