Подмосковье 18 мая 2023, 12:34 Совершеннолетние сироты в Подмосковье получат соцпомощь в виде постинтернатного сопровождения

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Депутаты Московской областной думы во время 54-го заседания одобрили изменение закона о детях-сиротах, которые могут получить соцподдержку в виде постинтернатного патроната. Документ действует с 1 января 2023 года.

Ранее полное гособеспечение дети без родителей получали только до совершеннолетия. По словам председателя комитета Мособлдумы по соцполитике и здравоохранению Андрея Голубева, теперь, если они учатся в школе, их будут сопровождать и после достижения 18 лет, однако только до конца обучения.

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Также эта категория детей сможет еще получать постинтернатный патронат. Это сопровождение выпускников организаций для детей-сирот, которая поможет им адаптироваться к самостоятельной жизни.

«За подопечными закрепляется патронатный воспитатель. Он оказывает выпускникам юридическую, психологическую, социальную и другую необходимую помощь», — уточнили в региональном парламенте.

В настоящее время в Московской области насчитывается 1,2 тысячи постинтернатных воспитателей. У них на попечении находятся 1,7 тысячи детей.

«Важно, чтобы у ребят было надежное плечо в начале их самостоятельной жизни. Воспитатель сможет подсказать, как вести финансы, как искать работу, как жить самостоятельно и в целом как справляться со сложностями взрослой жизни», — отметил Андрей Голубев.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что тысячи детей участников СВО из Подмосковья отдохнут в летних лагерях бесплатно. Вместе с ними путевки получат ребята из малообеспеченных семей.

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