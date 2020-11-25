Социальная служба Подмосковья предложила помощь по телефону миллиону жителей на самоизоляции

Во время пандемии социальные службы Московской области особенно внимательно следят за нуждами жителей региона старше 65 лет. Сейчас поддержка нужна им как никогда. Каждый день социальные работники обзванивают примерно по 50 тысяч человек. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Подмосковья.

Социальные службы обзванивают пожилых жителей Подмосковья, которые сидят на самоизоляции, каждый день. Уже миллион человек получил поддержку по телефону.

«Социальные службы Подмосковья обзвонили уже свыше миллиона пожилых жителей, которые соблюдают режим самоизоляции. В обзвоне участвуют более 1200 сотрудников социальных служб», — пояснила первый заместитель председателя правительства региона Ольга Забралова.

Она отметила, что социальные работники спрашивают у жителей про самочувствие, уточняют, нужна ли им помощь и какая именно.

По словам Забраловой, чаще всего жители просят помочь с доставкой продуктов и средств первой необходимости.

Зампред добавила, что при обзвоне жителям рассказывают про существующие меры поддержки и разъясняют важность соблюдения режима самоизоляции и ношения масок.