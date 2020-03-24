Соцсети полюбили лису Алису. Необычный зверь поселился в подмосковной семье

Подмосковная семья Кулаковых, приютив у себя дома однажды лису, не думала, что зверек станет звездой социальных сетей. Назвали ее Алисой, а ласково — Ли Сяо. Сейчас видеоролики с ее участием смотрят не только в России, но и за рубежом.

Некоторые из них даже перевели на китайский язык. С тех пор как у лисицы появился канал на YouTube, сотни пользователей с нетерпением ждут новых серий про подмосковные приключения питомца.

У Алисы свой распорядок дня, собственный вольер и совсем не дикая жизнь в семье. Решение завести лису на дачном участке хозяевам пришло отнюдь не спонтанно. Они изучали подобный опыт других людей и смотрели многочисленные видео.

Идея завести лису родилась после полутора лет размышлений. Мне очень понравилось то, как лиса бегает, на все реагирует. Она достаточно эмоциональная и радостная Иван Кулаков хозяин лисы.

Сначала лисенок жил дома вместе с собаками, но очень скоро знакомые еще по детским сказкам качества проявились во всей красе.

Подробности смотрите в сюжете «360».